شكرا لمتابعة خبر عن قصة " الدجالة ريم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر مواطنون، من امرأة تُدعى "ريم" لديها حساب عبر "تويتر" وتدعي فيه أنها تتعامل مع الجن والقرين للتنبؤ بالمستقبل.

وارتفع وسم "الدجالة ريم" ليكون أكثر تداولًا عبر "تويتر"؛ للتحذير من حساب هذه المرأة تالي كان يطلب منها الكثير تنبؤات عن مستقبلهم.

يشار إلى أن الحساب تم إغلاقه وهو غير موجود حاليًا، لكن يتم تداول تغريدات لها تتضمن زعمها أنها تستطيع معرفة المستقبل.

يذكر أن الغيب لا يعلمه سوى الله "عز وجل"، وقد ذهب الكثير من أهل العلم إلى تحريم التنبؤ بالمستقبل.