أخبار السعودية اليوم.. الصحة تعلن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشرطة مكة توقف أحد مشاهير السوشيال

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الثلاثاء 7 أبريل أبرز الأخبار في المملكة منها، أن وزارة الصحة أعلنت اليوم، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ12 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 2752 حالة.

إجراءات التسجيل بالمنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات السعوديين العالقين في الخارج

بدأت المنصة الوطنية الموحدة التي أطلقتها وزارة الخارجية في استقبال وتسجيل طلبات المواطنين العالقين في الخارج بعدد من الدول؛ وذلك تمهيدًا لعودتهم إلى المملكة في ظل الظروف التي يشهدها العالم، وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

مفتي المملكة: أوامر خادم الحرمين كان لها أكبر الأثر في الحد من انتشار كورونا

ثمَّن مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي كان لها أكبر الأثر -بعد توفيق الله- للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والوقاية منه والسعي للسيطرة على هذا الوباء.

غرفة جدة تقدم 9 مبادرات نوعية لدعم قطاعات الأعمال

نهضت غرفة جدة بمبادرات في إطار المسؤولية الاجتماعية، تتطلع من خلالها إلى الإسهام في دعم جهود الدولة الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

شرطة مكة توقف أحد مشاهير السوشيال صنع شايًا لزوجته من مياه كرسي «الحمام»

أوقفت شرطة مكة المكرمة أحد

"الحربي" يتوقع خريطة الأمطار على عدة مناطق.. الثلاثاء

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، خريطة أمطار اليوم الثلاثاء على عدة مناطق بالمملكة.

«النقل» تؤكد استمرار الأنشطة المستثناة.. تعرف عليها

أكدت وزارة النقل، استمرار الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول لمدة 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات؛ بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد – 19».

بالفيديو.. العبد العالي: «مناعة القطيع» خيار غير مطروح للتطبيق بالسعودية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور «محمد العبد العالي»، أن تطبيق ما يعرف باسم "مناعة القطيع" غير مطروحة للتفكير بالمملكة، قائلًا: «لا نريد أبدًا الدخول في هذا الخيار».

السفارة في البحرين تعلن بدء تسيير حافلات لنقل المواطنين العالقين

أعلنت السفارة السعودية في البحرين أنه بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين الشقيقتين، بدأ اليوم الثلاثاء، ولمدة أربعة أيام، تسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد.

متحدث التجارة يطمئن السعوديين: لا نحتاج لاستيراد الكمامات ولا توجد أزمة في «البيض»

طمأن عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، المواطنين السعوديين، بشأن الشائعات المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها وجود أزمة في البيض بالمملكة ونقصان المخزون الاستراتيجي للكمامات والمعقمات.

بالفيديو.. متحدث الصحة: استمرار إجراءات كورونا الاحترازية خلال رمضان مرهون بـ«تقييم المخاطر»

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ستستمر خلال شهر رمضان المبارك، في حال «استمرار التقييمات الحالية بوجود مخاطر بالمملكة والعالم».

الصحة تعلن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ12 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 2752 حالة.

الدكتور النمر يفند مزاعم وجود غاز سام بالجو وعلاقته بمنع التجول

نفى ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، الأنباء المتداولة بأن وجود غاز سام بالجو، هو السبب وراء منع التجول وعدم الخروج من المنزل، مؤكدًا أن هذه المعلومة «غير صحيحة».

بالفيديو.. متحدث الداخلية: مشاهير مواقع التواصل ليسوا إعلاميين ليتم استثناؤهم من منع التجول

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الوزارة لم تدع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للتصوير أو غيره، مشيرًا إلى أنهم ليسوا من المستثنين من قرار منع التجول.

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تعليق العمل بمحطات الفحص الدوري للسيارات في 8 مدن

أعلن الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات، تعليق العمل في محطات بالرياض وعدة مدن أخرى، وذلك حتى إشعار آخر.

الموارد البشرية: المادة 41 تمت إضافتها لحماية العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل وحيثيات قرارها الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، الذي يأتي انطلاقًا من جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد؛ حيث تمت إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 / 04 / 1440 هـ تنص على الآتي: في تنفيذ أحكام الفقرة (5) من المادة الرابعة والسبعين من النظام.

أنشطة توعوية ميدانية لـ«صحة عسير» للوقاية من كورونا

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية الميدانية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19»؛ تضمنت توزيع المعقمات والكمامات وعمل نقاط فرز بصري عند مداخل المراكز التجارية ومقرات سكن العمالة والمنازل والقرى الطرفية.

«الشورى» يطالب الجمارك باستحداث آليات لمنع البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة

طالب مجلس الشورى -في قرار أصدره اليوم الثلاثاء- الهيئة العامة للجمارك، بأهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به.

«هدف» يعلن موعد صرف مبادرة «دعم التوظيف» للمنشآت المستفيدة

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، موعد صرف دعم مبادرة «دعم التوظيف» للمنشآت المستفيدة من المبادرة، مشيرًا إلى أنه سيكون يوم 28 من كل شهر ميلادي.

بعد استبعاد محمد عبدالعالي لتطبيقها بالمملكة.. ما قصة «مناعة القطيع» مع كورونا؟

أوضح الدكتور محمد عبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن استراتيجية مناعة القطيع، ليست مطروحة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في المملكة.

«إيبسوس»: السعودية والإمارات الأكثر جدية في التعامل مع أزمة كورونا بالشرق الأوسط

كشف تقرير أصدرته «إيبسوس» المتخصصة في الأبحاث، أن السعودية والإمارات هما الأكثر جدية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

للعاملين في خدمة توصيل الطلبات.. خطوات التقديم في برنامج دعم العمل الحر

أعلن أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية، إطلاق برنامج دعم العمل الحر للسعوديين العاملين في خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية.

الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على جازان والباحة.. ورياح متربة على المدينة ونجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل (محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة)، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

شرطة الرياض تقبض على 53 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل بحي المهدية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 53 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل بحي المهدية، جميعهم من الجنسية الإثيوبية.

أمير الباحة يشيد بجهود الهلال الأحمر بتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

أشاد الأمير «حسام بن عبدالعزيز بن سعود» أمير منطقة الباحة، بأعمال الفرق الميدانية من الجهات الحكومية بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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