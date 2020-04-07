بالفيديو والصور.. المواطنون والمقيمون يلتزمون بمنع التجول في الرياض

شهدت الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بمدينة الرياض اليوم التزام المواطنين والمقيمين وانضباطهم بالتقيّد بمنع التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا، استشعارًا بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والوسائل الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتأكيدًا على مدى الوعي المجتمعي لمتطلبات هذه الإجراءات لاحتواء فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وخلال جولة بمختلف الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بمدينة الرياض لتوثيق الاستجابة الفعلية من الجميع لأمر منع التجول، ظهرت خالية من حركة السيارات والمارة، وتعزيز الانتشار الأمني من الجهات التابعة لوزارة لداخلية بين المدن الرئيسة بمساندة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول، حرصًا على صحتهم وسلامتهم، بحسب "واس".

يذكر أن أمر منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا جاء ضمن حزمة من الأنظمة والإجراءات الاحترازية التي تتطلّبها هذه المرحلة الصعبة والطارئة كخطوات استباقية اتخذتها الدولة، للتصدي لمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد منذ الوهلة الأولى، مع ضمان وصول الخدمات التموينية والصحية والخدمية للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.