التجمّع الصحي الأول لأطباء الأسنان: تدربوا على فحص كورونا بـ"صفة عاجلة"

علمت «عاجل» من مصادرها، أن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، أصدر توجيهًا بتدريب أطباء الأسنان على عمليات الفحص؛ نظرًا للظروف الراهنة والحاجة للدعم من جميع العاملين في تخصصاتهم.

ويشمل التوجيه الذي حصلت «عاجل» على نسخة منه جميع أطباء الأسنان والتمريض والمساعدين العاملين في مجمعات الأسنان التابعة للتجمع الأول؛ لتدريبهم على سحب العيّنات بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة.

وأكد التوجيه أن هذه الخطوة ستكون بـ"صفة عاجلة"، على أن "يتوجه من يرفض التدريب إلى إدارة الالتزام؛ لإكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك".

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