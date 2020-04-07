شرطة حائل تطيح بالمتهم بدهس رجل أمن أثناء تأدية مهامه

ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة حائل، مواطنًا دهس أحد رجال الأمن أثناء تأدية مهامه على طريق رئيسي. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأن أحد رجال الأمن تعرض لحادث دهس أثناء تأدية الفرقة الأمنية لمهامها على أحد الطرق الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة؛ بينما أسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية الجاني ومرافقه، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. اقرأ أيضًا: الداخلية: تقديم موعد منع التجول في بقية المناطق إلى 3 عصرًا.. والتطبيق غدًا القبض على مواطن أحضر حلّاقَا وجزارًا إلى مقر إقامته بالرياض

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