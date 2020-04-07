مصادر تكشف لـ"عاجل" حقيقة حالتي الإصابة بكورونا في "خالدية جدة"

أكدت مصادر لـ"عاجل" أنه "لا صحة لإغلاق، الدانوب، فرع الخالدية بجدة، بسبب حالة كورونا، اليوم الثلاثاء"، وأن "الحالة المصابة بالفيروس تتبع مخبز بالقرب من السوبر ماركت، ولا تتعلق بأحد الموظفين فيه".

يأتي هذا بعد تداول رسالة على نطاق واسع، اليوم الثلاثاء، تزعم "إغلاق مخبز الدانوب، فرع الخالدية، إثر اكتشاف حالتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد/ كوفيد 19". وطالبت الرسالة كل من زار الموقع بـ"اتباع الاشتراطات الاحترازية بالحجر المنزلي".

وكشفت مصادر لـ"عاجل"، أمس الإثنين، عن هوية الحالتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد في جدة، التي دفعت أمانة المحافظة إلى غلق مخبز الدانوب في مركز السلام مول، وسوبر ماركت "زادكم" بحي السلامة.

وأوضحت مصادر "عاجل" أن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد في مخبز الدانوب بمدينة جدة، هي لمقيم مصري يعمل خبازًا، بينما المصاب الآخر بالفيروس، مواطن سعودي الجنسية.

وأغلقت أمانة جدة، مخبز الدانوب في مركز السلام مول، وسوبر ماركت "زادكم" في حي السلامة بسبب الإصابتين بفيروس كورونا المستجد. وأهابت الأمانة بجميع من زاروا الموقعين المشار إليهما خلال الأسبوعين الماضيين اتباع الاشتراطات الوقائية بالبقاء في المنزل.

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وطالبت أمانة جدة بالتوجه إلى أقرب منشأة صحية في حال ظهور أعراض تنفسية أو الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937، يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة، منذ قليل، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ وبلغ عدد الحالات النشطة 2016 حالة، وإجمالي الحالات المسجلة 2605حالات.

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