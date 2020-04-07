تجارة الجوف تنفذ 2070 جولة رقابية

وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الجوف، خلال الفترة من 15مارس وحتى 6 أبريل الحالي، على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك. كما استهدفت جولات «التجارة» في منطقة الجوف التي بلغ عددها 2070 جولة، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبرماركت، محلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وضبطت الفرق الرقابية للوزارة خلال هذه الجولات 268 مخالفة، 75% منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين. وشملت جولات الوزارة بالمنطقة مدينة سكاكا، والقريات، وطبرجل، ودومة الجندل، وصوير، وزلوم، وهديب، والأضارع، وأبوعجرم، وميقوع، وطلعة عمار، والناصفة، والعيساوية، ومنفذ الحديثة، وبسيطاء، وخوعا، وعذفاء. وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية. وتحث وزارة التجارة كافة المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لطلب كافة احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.



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