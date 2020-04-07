السعودية اليوم / كاميرات حرارية في طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا لكشف حالات الاشتباه بكورونا



سكاكا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

زود مدخل الطوارئ في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا بكاميرات حرارية لكشف حالات الاشتباه بكورونا، وذلك في إطار متابعة الخطط والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تطبقها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف للحد من انتشار

وأوضحت صحة الجوف أن ذلك يأتي بالإضافة لنقاط الفرز البصري في مدخل الطوارئ والمراجعين، التي يعمل الطواقم الطبية فيها على فحص الحرارة، والأعراض المصاحبة للاشتباه بالإصابة بالفيروس.

ويقوم المستشفى بالعديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث خصصت غرف عزل في قسم الطوارئ وغرف عناية مركزة ، كما خصصت مجموعة من الأجهزة الخاصة للتعامل مع حالات الاشتباه دون استخدامها مع المرضى الآخرين، كما وضع ملصقات بجميع الأقسام والمصاعد لترك مسافة مع الآخرين.

// انتهى //

22:33ت م

0220



سكاكا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسزود مدخل الطوارئ في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا بكاميرات حرارية لكشف حالات الاشتباه بكورونا، وذلك في إطار متابعة الخطط والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تطبقها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت صحة الجوف أن ذلك يأتي بالإضافة لنقاط الفرز البصري في مدخل الطوارئ والمراجعين، التي يعمل الطواقم الطبية فيها على فحص الحرارة، والأعراض المصاحبة للاشتباه بالإصابة بالفيروس.ويقوم المستشفى بالعديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث خصصت غرف عزل في قسم الطوارئ وغرف عناية مركزة ، كما خصصت مجموعة من الأجهزة الخاصة للتعامل مع حالات الاشتباه دون استخدامها مع المرضى الآخرين، كما وضع ملصقات بجميع الأقسام والمصاعد لترك مسافة مع الآخرين.// انتهى //22:33ت م0220

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