السعودية اليوم / مدير تعليم الشرقية يتابع منصة برامج التدريب الإلكتروني عن بُعد



الدمام 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 أبريل 2020 م واس

تابع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان سير عمل منصة برامج التدريب الإلكتروني القائم عن بُعد، الذي أطلقه المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم بالشراكة مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بعد أن تم اختيار تعليم الشرقية ضمن ثلاث إدارات تعليمية للمشاركة في تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية ، والعمل على رفع مستوى كفاءة التطوير المهني لديهم واستدامته.

ونوه الدكتور الشلعان بجاهزية منظومتها التقنية الحديثة التي واكبت استمرار العملية التعليمية عن بُعد باستخدام منصات إلكترونية متطورة وظفتها في سبيل أن ينهل أبناؤها الطلبة العلم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بعد أن تم التعليق الاحترازي للمدارس حفاظاً على سلامتهم ومعلميهم، الذي يعد إنجازاً وتوجهاً تقنياً واعداً ينسجم مع رؤية المملكة 2030 إذا ما قورن بالفترة الزمنية التي صدر فيها قرار التعليق.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية أن هذا الإنجاز ستخلده مسيرة التعليم في وطننا الغالي نظراً للتعاطي السريع مع الأزمة، الذي يدل على الاستعداد الكامل لكافة قطاعات الوطن وأجهزته في ظل التوجيهات الحكيمة والدعم المباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهما الله" وتكامل الجهود وتناسق خططها وإجراءاتها لمواجهة التفشي لجائحة الكورونا، وجهودها لتطوير خارطة المنظومة التعليمية على مستوى المملكة، مقدماً شكره لجميع العاملين في هذه المنصة بتعليم المنطقة بقطاعيه البنين والبنات ولجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على تعاونهم .

يذكر أن منصة التدريب الإلكتروني القائم عن بُعد بالمنطقة الشرقية تحفل بحزمة برامج متنوعة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة وذلك وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية والتي يربو عددها عن (38) برنامجاً .

// انتهى //

22:09ت م

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