السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 604 حالات وفاة جراء فيروس كورونا



روما 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس

وقالت وكالة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الوفاة في أكثر بلاد العالم تضررا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في 21 فبراير ارتفع إلى 17127 حالة.

وزاد إجمالي عدد الحالات المؤكدة 3039 حالة اليوم إلى 135586 حالة في ثاني تراجع يومي على التوالي مما يؤكد تزايد الثقة في أن هذا المرض يتراجع بفضل إجراءات العزل العام التي تم تطبيقها في التاسع من مارس.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة 3599 حالة يوم أمس, وتراوحت الزيادات اليومية السابقة من 17 مارس في نطاق ما بين 4050 و6557 حالة.

وأعلن شفاء 24392 حالة اليوم من بين الحالات التي أصيبت أصلا مقابل 22837 حالة الليلة الماضية.

// انتهى //

21:29ت م

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روما 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا 604 حالات اليوم وهو أقل من عدد الحالات التي سُجلت أمس والتي بلغت 636 حالة في حين سجل عدد حالات الإصابة الجديدة أدنى زيادة له منذ 13 مارس الماضي.وقالت وكالة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الوفاة في أكثر بلاد العالم تضررا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في 21 فبراير ارتفع إلى 17127 حالة.وزاد إجمالي عدد الحالات المؤكدة 3039 حالة اليوم إلى 135586 حالة في ثاني تراجع يومي على التوالي مما يؤكد تزايد الثقة في أن هذا المرض يتراجع بفضل إجراءات العزل العام التي تم تطبيقها في التاسع من مارس.وارتفعت حالات الإصابة الجديدة 3599 حالة يوم أمس, وتراوحت الزيادات اليومية السابقة من 17 مارس في نطاق ما بين 4050 و6557 حالة.وأعلن شفاء 24392 حالة اليوم من بين الحالات التي أصيبت أصلا مقابل 22837 حالة الليلة الماضية.// انتهى //21:29ت م0200

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