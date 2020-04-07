السعودية | لـ4 أيام..تسيير حافلات لنقل السعوديين العالقين بالبحرين

شكرا لقرائتكم لـ4 أيام..تسيير حافلات لنقل السعوديين العالقين بالبحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنقل السفارة السعودية في البحرين 200 سعودي عالقين يرغبون بالعودة بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالبحرين، حيث بدأت صباح اليوم الثلاثاء تسيير أولى الحافلات عن طريق جسر الملك فهد ولمدة أربعة أيام.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، عبر حسابه على تويتر: "إنفاذًا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين، تبدأ السفارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين الشقيقتين من اليوم ولمدة أربعة أيام بتسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد".