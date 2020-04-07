شكرا لقرائتكم لـ4 أيام..تسيير حافلات لنقل السعوديين العالقين بالبحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تنقل السفارة السعودية في البحرين 200 سعودي عالقين يرغبون بالعودة بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالبحرين، حيث بدأت صباح اليوم الثلاثاء تسيير أولى الحافلات عن طريق جسر الملك فهد ولمدة أربعة أيام.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، عبر حسابه على تويتر: "إنفاذًا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين، تبدأ السفارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين الشقيقتين من اليوم ولمدة أربعة أيام بتسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | لـ4 أيام..تسيير حافلات لنقل السعوديين العالقين بالبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.