، الإمارات: 283 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد.. وحالة وفاة ،

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم رصدها 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 2359 حالة. وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، جميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين. كذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي.
كما أعلنت الوزارة حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية، يعاني أمراضًا مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 12.
وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفَّى، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين. مهيبة بأفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.
كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 186.الإمارات فيروس كورونا الجديد
الإمارات: 283 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد.. وحالة وفاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-07
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم رصدها 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 2359 حالة. وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، جميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين. كذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي.
كما أعلنت الوزارة حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية، يعاني أمراضًا مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 12.
وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفَّى، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين. مهيبة بأفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.
كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 186.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:32 PM
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:02 PM
مخالطون لإصابات أُعلنت سابقًا
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم رصدها 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 2359 حالة. وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، جميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين. كذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي.
كما أعلنت الوزارة حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية، يعاني أمراضًا مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 12.
وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفَّى، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين. مهيبة بأفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.
كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 186.
، الإمارات: 283 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد.. وحالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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