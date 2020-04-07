، مستوى غير مسبوق.. "كورونا" يحصد أرواح 1.417 فرنسيًّا خلال يوم ،

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ارتفعت الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا اليوم الثلاثاء إلى مستوى غير مسبوق، بواقع 1417 حالة مؤكدة.
وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 1417 حالة، ووصلت إلى 10328 بعد أن كانت على مستوى 8911 مساء أمس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضاف بأن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 597 حالة، ووصل إلى 7091 مقارنة مع 6494 أمس.فرنسا فيروس كورونا الجديد
مستوى غير مسبوق.. "كورونا" يحصد أرواح 1.417 فرنسيًّا خلال يومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-07
ارتفعت الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا اليوم الثلاثاء إلى مستوى غير مسبوق، بواقع 1417 حالة مؤكدة.
وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 1417 حالة، ووصلت إلى 10328 بعد أن كانت على مستوى 8911 مساء أمس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضاف بأن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 597 حالة، ووصل إلى 7091 مقارنة مع 6494 أمس.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:03 PM
حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 10.328
ارتفعت الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا اليوم الثلاثاء إلى مستوى غير مسبوق، بواقع 1417 حالة مؤكدة.
وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 1417 حالة، ووصلت إلى 10328 بعد أن كانت على مستوى 8911 مساء أمس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضاف بأن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 597 حالة، ووصل إلى 7091 مقارنة مع 6494 أمس.
، مستوى غير مسبوق.. "كورونا" يحصد أرواح 1.417 فرنسيًّا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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