، "جونسون" في حالة مستقرة.. ويتنفس دون أي مساعدة ،

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استقرت حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وحدة العناية المركزة، اليوم (الثلاثاء)، بعد حصوله على الأكسجين لمساعدته في محاربة مرض "كوفيد-19"، في الوقت الذي يقود فيه وزير خارجيته دومينيك راب معركة الحكومة ضد فيروس كورونا المستجد.
وأفاد المتحدث باسم جونسون للصحفيين بأنه يتلقى العلاج بالأكسجين وفق المعايير المتعارف عليها ويتنفس دون أي مساعدة أخرى.
وهزت الاضطرابات، التي ترافقت مع معركة "جونسون" الشخصية مع الفيروس، الحكومة في الوقت الذي تمر فيه المملكة المتحدة الآن بالأسبوع الثالث من العزل العام الذي يرى العلماء، أنه سيكون المرحلة الأشد فتكا من الوباء الذي أودى بالفعل بحياة 5373 شخصاً في البلاد.
ونقل جونسون (55 عاماً) إلى مستشفى سانت توماس على الضفة الأخرى من نهر التايمز قبالة مجلس العموم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام.
وتدهورت حالته بسرعة خلال الساعات الأربع والعشرين التالية، وتم نقله أمس إلى وحدة العناية المركزة حيث يتم علاج أخطر الحالات تحسباً للاحتياج إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي، فيما أكد مكتبه أنه لا يزال واعياً.فيروس كورونا الجديد
"جونسون" في حالة مستقرة.. ويتنفس دون أي مساعدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-07
استقرت حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وحدة العناية المركزة، اليوم (الثلاثاء)، بعد حصوله على الأكسجين لمساعدته في محاربة مرض "كوفيد-19"، في الوقت الذي يقود فيه وزير خارجيته دومينيك راب معركة الحكومة ضد فيروس كورونا المستجد.
وأفاد المتحدث باسم جونسون للصحفيين بأنه يتلقى العلاج بالأكسجين وفق المعايير المتعارف عليها ويتنفس دون أي مساعدة أخرى.
وهزت الاضطرابات، التي ترافقت مع معركة "جونسون" الشخصية مع الفيروس، الحكومة في الوقت الذي تمر فيه المملكة المتحدة الآن بالأسبوع الثالث من العزل العام الذي يرى العلماء، أنه سيكون المرحلة الأشد فتكا من الوباء الذي أودى بالفعل بحياة 5373 شخصاً في البلاد.
ونقل جونسون (55 عاماً) إلى مستشفى سانت توماس على الضفة الأخرى من نهر التايمز قبالة مجلس العموم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام.
وتدهورت حالته بسرعة خلال الساعات الأربع والعشرين التالية، وتم نقله أمس إلى وحدة العناية المركزة حيث يتم علاج أخطر الحالات تحسباً للاحتياج إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي، فيما أكد مكتبه أنه لا يزال واعياً.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:38 PM
بعد يوم من نقله إلى العناية المركزة
استقرت حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وحدة العناية المركزة، اليوم (الثلاثاء)، بعد حصوله على الأكسجين لمساعدته في محاربة مرض "كوفيد-19"، في الوقت الذي يقود فيه وزير خارجيته دومينيك راب معركة الحكومة ضد فيروس كورونا المستجد.
وأفاد المتحدث باسم جونسون للصحفيين بأنه يتلقى العلاج بالأكسجين وفق المعايير المتعارف عليها ويتنفس دون أي مساعدة أخرى.
وهزت الاضطرابات، التي ترافقت مع معركة "جونسون" الشخصية مع الفيروس، الحكومة في الوقت الذي تمر فيه المملكة المتحدة الآن بالأسبوع الثالث من العزل العام الذي يرى العلماء، أنه سيكون المرحلة الأشد فتكا من الوباء الذي أودى بالفعل بحياة 5373 شخصاً في البلاد.
ونقل جونسون (55 عاماً) إلى مستشفى سانت توماس على الضفة الأخرى من نهر التايمز قبالة مجلس العموم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام.
وتدهورت حالته بسرعة خلال الساعات الأربع والعشرين التالية، وتم نقله أمس إلى وحدة العناية المركزة حيث يتم علاج أخطر الحالات تحسباً للاحتياج إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي، فيما أكد مكتبه أنه لا يزال واعياً.
، "جونسون" في حالة مستقرة.. ويتنفس دون أي مساعدة ،
المصدر : الخليج 365
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