شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يتدخل لوقف مسلسل أساء للمنطقة ويطالب القناة بإعتذار عملي والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي للامارة سلطان الاحمري أن أمير عسير طلب من وزارة الإعلام وقف بث الحلقتين وسحبهما من منصات التواصل، بالإضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص يبرز مكانه عسير التاريخية .
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