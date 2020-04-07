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أمير عسير يتدخل لوقف مسلسل أساء للمنطقة ويطالب القناة بإعتذار عملي

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وجه أمير عسير الأمير تركي بن طلال بتشكيل لجنه متخصصة لدراسة محتوى حلقتين كم مسلسل تلفزيوني بثتهما قناة فضائية بعدما عبر أهالي المنطقة عن استيائهما من محتوى هذين الحلقتين لاسائتهما لعادات وتقاليد وتاريخ المنطقة

وقال المتحدث الرسمي للامارة سلطان الاحمري أن أمير عسير طلب من وزارة الإعلام وقف بث الحلقتين وسحبهما من منصات التواصل، بالإضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص يبرز مكانه عسير التاريخية .

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