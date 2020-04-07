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اعتماد لائحة الاشتراطات الصحية الموقتة لخدمة التوصيل المنزلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، لائحة الاشتراطات الصحية الموقتة لخدمة التوصيل المنزلي، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على أن تتولى الأمانات والبلديات العمل بهذه اللائحة فيما يقع ضمن اختصاصها، من خلال مراقبة الالتزام بموادها في نطاق مهامها (ترخيص، إشراف، رقابة)، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وتأتي هذه اللائحة تفاعلا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمالا للتدابير الوقائية التي تتخذها الوزارة في هذا الشأن، وانطلاقا من حرصها على صحة وسلامة المستهلك، وذلك

بالتعاون والتشاور مع شركائها (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة النقل العام)، حيث تهدف اللائحة للتقليل من أخطار الإصابة بالفيروس.

وشددت الوزارة على جميع من تشملهم هذه اللائحة بضرورة التقيد والالتزام بما يصدر من توجيهات وأوامر من الجهات المختصة، فيما يتعلق بمخالفات ساعات المنع.

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كما تضم اللائحة اشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل والمتمثلة في: أن تحمل السيارة (رخصة سير، ووثيقة تأمين) سارية المفعول، وأن تكون نظيفة ومزودة بحافظات لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية، للمحافظة على الطعام بحالته الأساسية (مبرد، مجمد، ساخن) أثناء التوصيل، وتكون الحافظات محكمة الغلق ومصنعة من مواد تتحمل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة، إضافة إلى تثبيت المواد الغذائية في أماكنها، لمنع تلفها ميكانيكيا نتيجة للحركة، وعدم وضع أي مادة غذائية على أرضية السيارة مباشرة، ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة، ورقم الترخيص، ورقم لوحة السيارة.

فيما شملت اشتراطات مندوبي التوصيل: ألا يقل عمره عن 18 سنة (سعودي في حالة التطبيقات)، وعدم وجود سوابق، ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ووجود شهادة صحية أو فحص طبي، وبطاقة تعريفية، ولبس القفازات والكمامات أثناء عملية التسليم، والتأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، وفحص الحرارة لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي، والتوقف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حال ظهور أي أعراض مرضية عليه، وإلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين واستخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.

وأكدت الوزارة أن الاشتراطات المطلوبة من المنشأة الغذائية هي: تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل بعد كل عملية (الحقيبة المستخدمة في التوصيل، جهاز مدى، وغيرها)، وفصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، وتقديم المشروبات بعلب بدلا من الكاسات، وتغليف الطلب كاملا تغليفا محكما، ووضع لاصق (seal) محكم الغلق للطلب، وعدم دخول مندوب التوصيل للمطعم والانتظار في السيارة إلى حين استلام الطلب.

فيما شملت اشتراطات التسليم للمستهلك: منع المصافحة، وتسليم الطلبات على بعد مترين، وألا يقبل العميل الطلب في حالة عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح، إضافة إلى منع التعامل النقدي، والاعتماد على الطرق الالكترونية في السداد، وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب، وتخلص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة.

وطالبت الوزارة أصحاب المنشآت التي تعد الأطعمة وشركات توصيل الأطعمة والأغذية عبر التطبيقات، بالتضامن وتحمل مسؤولية مخالفة هذه الاشتراطات أو أي حادثة تسمم غذائي يقع أمام الجهات الحكومية والقضائية.

خدمة التوصيل المنزلي

لتقليل أخطار الإصابة بفيروس كورونا

لتطبيق الضوابط الصحية على مندوبي التطبيقات الالكترونية

لسلامة آليات تجهيز الطلبات قبل تسليمها للمستهلك

المطاعم

محلات الوجبات السريعة

الأسواق المركزية والبقالات

مندوبي التطبيقات الالكترونية

التزام مندوب التوصيل أو المستهلك بإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود اشتباه في البضاعة المرسلة

عدم السماح بنقل وتوصيل المواد المحظورة والخطرة

عدم السماح بنقل وتوصيل الطلب إذا كان زمن الرحلة من المنشأة التجارية إلى المستهلك يزيد على 45 دقيقة

في مجال التطبيقات الالكترونية توقف الجهة المرخصة حساب مندوب التوصيل مباشرة في حال مخالفته لأحد أحكام وشروط اللائحة

تقييم مندوب التوصيل من قبل المنشأة التجارية (مرسل الطلب)، ومن المستهلك لتحسين جودة الخدمة ومعالجة المخالفات والشكاوى.