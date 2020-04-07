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الآثار النفسية للعزل المنزلي تفصلها د.نوال الزهراني على شاشة اقرأ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_جدة يستضيف مقدم البرنامج الاعلامي الشهير علي داود على قناة اقرأ الفضائية الأستاذة نوال عثمان الزهراني الأخصائية النفسية وذلك ضمن حلقات البرنامج المميز (الإنسان أولاً). تجيب الأخصائية الزهراني على عدة أسئلة تتمحور حول التعامل مع الآثار النفسيه للعزل المنزلي والصحي والمراحل المصاحبة كيف يمكن أن نصف العالم في تقبله للإجراءات الدولية في التعامل مع الفيروس وماهي المراحل الطبيعية للإجراءات الاحترازية من الناحية النفسية و لماذا تتفاوت الاستجابات ويرتفع القلق والهلع عند البعض وينخفض عند آخرين و كيف نصل لإستجابة متزنة ومتبعة للأنظمة في التعاطي مع القلق والهلع العالمي و ماهي التدخلات النفسية في مرحلة الاستجابة و ماهي التقنيات النفسية للتعامل مع الأزمة للأسر المعزولة ولكبار السن والأطفال وماذا يجب أن يُقدم من الناحية النفسية للعاملين في الرعاية الصحية و كيف نبني المسؤولية الفردية والإمتثال الفردي بالإضافة إلى مناقشة عامة ونصائح حول العزل المنزلي الصحي والطرق الصحيح للتعامل المثالي مع ظروف العزل ، تبث الحلقة الليلة الثلاثاء 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة وتعاد في اليوم التالي 7 صباحا , 11.30 صباحا , 3.30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة.



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