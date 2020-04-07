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100 طن من الأسماك تغذي أسوق الشرقية يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

يستقبل سوق السمك في محافظة القطيف من مختلف الصيادين يوميا 100طن من الأسماك الطازجة التي تلبي احتياجات الأهالي والمقيمين في المنطقة كافة، إذ يغذي السوق عموم أسواق المنطقة الشرقية.

كما يتصدر سوق السمك في المحافظة الأسواق المحلية والخليجية، ويعد من أقدمها تخصصا في تجارة الأسماك والروبيان وتصديرها إلى مختلف دول العالم.

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وأكد بائع الأسماك، رضا آل الشيخ، أن المملكة تزخر بإنتاج سمكي كبير، كونها تقع على ساحلين بحريين يتمثلان في بحر الخليج العربي والبحر الأحمر، منوها بأن المحافظة تمتاز بعدد من الأنواع والأصناف السمكية. وأشار إلى أن سوق الأسماك المركزي بالقطيف تتوفر فيه كميات كبيرة من الأسماك التي تؤمن احتياجات الأهالي في المحافظة كافة.

من جانبه أوضح المسؤول الإداري في إحدى شركات الأسماك والربيان، عبدالله آل سليس، أن سوق الأسماك بالقطيف يمثل رافدا اقتصاديا حيويا يسهم في دعم التنمية، مشيدا بالاحترازات الوقائية التي اتخذتها القيادة وأسهمت في تطمين تجار الأسماك والمتسوقين.

ولفت إلى أن أسعار الأسماك تخضع لعملية العرض والطلب، مشيرا إلى أن الأسعار هبطت خلال العام عن المعدل الطبيعي بنسبة 50% إلى 60 %، وذلك بسبب الأزمة الصحية العالمية الطارئة.

وأوضح أن مشروع سوق السمك المركزي الجديد الذي تشرف عليه أمانة المنطقة ممثلة في بلدية المحافظة، سيدعم احتياجات التجار والمواطنين، وسيحقق قفزة تنموية تتواكب مع رؤية المملكة 2030.