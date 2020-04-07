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القبض على مواطن قدم الشاي لزوجته بطريقة مشينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة على شخص ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بتعبئة كوب شاي من ماء المرحاض، ويعرضه لزوجته للشرب منه. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يقوم بتعبئة كوب شاي من ماء المرحاض، ويعرضه لزوجته للشرب منه بأسلوب تشمئز منه الأنفس، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.



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