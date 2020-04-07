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شرطة حائل : ضبط مواطن دهس أحد رجال الأمن في حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_حائل صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأن أحد رجال الأمن تعرض لحادث دهس أثناء تأدية الفرقة الأمنية لمهامها على أحد الطرق الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة - ولله الحمد -؛ وقد أسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية الجاني ومرافقه، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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