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272 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 64 حالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سجلت وزارة الصحة 203 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، وتعافي 64، ووفاة 3 حالات، ليصل الإجمالي إلى 2795 منها 2139 نشطة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي أمس أن إجمالي حالات التعافي وصل إلى 615 حالة، وارتفعت الوفيات إلى 41 حالة، مبينا أن الوزارة ستواصل التوسع في إجراء الفحوص لمواجهة جائحة كورونا في كل مكان في المملكة، متوقعا أن يفضي هذا التوسع إلى الاستمرار في الكشف المبكر عن الحالات.

وأضاف أن ارتفاع الحالات يعود إلى عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية، حيث رصدت الحركة المرورية المجتمعية نسبة 46% كانت باتجاه التسوق أو الترفيه أو مواقع عمل وغيره، مشيرا إلى أن هناك انتشارا للإصابات بين مجموعة من المقيمين خاصة العمال في المساكن، ويجب أن تصل الرسالة لهم باللغة التي يفهمونها وباللغات التي تجاوزت عشر لغات، وجعلتها وزارة الصحة متاحة، داعيا أصحاب الشركات للتأكد من وجود البيئة الصحية المناسبة في مساكن العمال، وأن يوصلوا الرسالة المناسبة لكل العمال من مختلف شرائحهم ولغاتهم.

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ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، منها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن العمل بدأ على تيسير جميع الصعوبات لعودة المواطنين من خارج المملكة، مضيفا أنه وصل إلى المملكة أمس 196 مواطنا من البحرين عبر جسر الملك فهد.

وأضاف أن نقاط وصول المواطنين ستكون الرياض وجدة والدمام، مبينا أنه سيتم الحجر الصحي 14 يوما على جميع المواطنين القادمين من الخارج، وأن أولوية العودة من الخارج لكبار السن وأصحاب الحالات الطارئة.

إجمالي الحالات 2,795

الرياض 604

مكة المكرمة 412

جدة 295

المدينة المنورة 267

القطيف 144

الدمام 116

الهفوف 41

الخبر 39

تبوك 35

الظهران 32

خميس مشيط 29

الطائف 25

بريدة 15

الخفجي 15

أبها 11

الباحة 10

راس تنورة 6

الرس 4

جازان 4

الجبيل 4

نجران 4

شرورة 4

بيشة 3

محايل عسير 3

أحد رفيدة 2

المبرز 2

الدرعية 2

سيهات 2

البدائع 1

الدوادمي 1

الحناكية 1

المجمعة 1

العلا 1

الوجه 1

ضبا 1

حفر الباطن 1

صامطة 1

ينبع 1

الحالات النشطة