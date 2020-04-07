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بدء منع التجول من الـ3 عصرا في جميع مناطق المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أقرت وزارة الداخلية تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصرا إلى السادسة صباحا ابتداء من اليوم، باستثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك، وذلك من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعيا.

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وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن ذلك يأتي إلحاقا لما سبق إعلانه أمس الأول بشأن منع التجول على مدار (24) ساعة في عدد من المدن والمحافظات، مبينا الحرص على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة، داعية الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقا للمصلحة العامة.

الإجراءات