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تقارير طبية للحالات الطارئة لتفادي المخالفات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد - مكة المكرمة

يستطيع المرضى وأصحاب الحالات الطارئة التي تستوجب مراجعة المستشفيات لتلقي العلاج الحصول على تقارير طبية لإبرازها أثناء الرجوع إلى منازلهم خلال ساعات منع التجول لتفادي المخالفات وفقا لما أكده المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر السعودي فهد الحازمي لـ»مكة».

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وأوضح الحازمي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة جهود الهيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنها إنشاء 485 مركزا و 13 غرفة عمليات، والتي بدورها تشارك في مواجهة الفيروس، مبينا أن المكالمات الواردة تجاوزت 350 ألف مكالمة، والبلاغات وصلت 96 ألف بلاغ، إضافة إلى تجهيز1000 سيارة إسعاف للمساعدة في مواجهة كورونا ونقل الحالات الطارئة.

ولفت إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات المستحدثة خلال الأسابيع الماضية لمواجهة كورونا وكثافة البلاغات في أوقات منع التجول للحد من انتشار الفيروس، حيث ضاعفت جهودها في غرفة العمليات المركزية وكانت نسبة المسعفين الذين تطوعوا للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي كبيرة جدا.

كما استحدثت غرف عمليات إضافية في بعض مناطق المملكة لمواجهة الضغط ، وجهزت خطوطا إضافية للطوارئ لزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال البلاغات.