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تطوير إدارتي العمليات والطوارئ بالمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بتطوير إدارة العمليات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى إدارة «العمليات والتحكم والسيطرة»، إضافة إلى تطوير وحدة الطوارئ بالوكالة إلى «إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات»، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وشارك السديس في أعمال تعقيم المسجد النبوي وساحاته، وذلك في إطار تفقده للأعمال والجهود التي يجري تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا.