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6 أنشطة مستثناة من قرار منع التجول 24 ساعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكدت وزارة النقل استمرار الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول لمدة 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا « كوفيد 19».

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وأكد وزير النقل المهندس صالح الجاسر في بيان أمس أن المنظومة سوف تواصل أعمالها من خلال الأنشطة المستثناة، بهدف توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة لضمان كفاءة عمل سلاسل الإمداد لمختلف الأنشطة وبوجه خاص للأدوية والمعدات الطبية ومواد التموين.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الأول منع التجول على مدار الـساعة يوميا في كل من (الرياض - تبوك - الدمام - الظهران - الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة - الطائف - القطيف - الخبر).

الأنشطة المستثناة