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مقطع الكهوف يطيح بـ53 مخالفا لنظام الإقامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض أطاحت الجهات الأمنية في منطقة الرياض بـ53 مخالفا لأنظمة العمل والإقامة اتخذوا كهوفا وتصدعات جبلية وعرة أوكارا للاختباء في حي المهدية غرب العاصمة. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، في بيان أمس، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول وتظهر من خلاله مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، باتخاذهم الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة بحي المهدية غرب العاصمة الرياض أوكارا للاختباء، فقد جرى الوقوف على تلك المواقع والقبض على المخالفين لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الإثيوبية، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.



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