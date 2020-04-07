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إغلاق مركزَي تسوق في جدة لاكتشاف حالات كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة أغلقت أمانة جدة مركزين للتسوق يعملان في مجال بيع المواد الغذائية بعد تلقيها بلاغا من وزارة الصحة باكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، نتيجة التقصي الوبائي للحالات المصابة. وكشف المتحدث الرسمي بالأمانة محمد البقمي لـ»مكة» أنه فور تلقي البلاغ جرى إغلاق الموقعين وإيقاف توصيل الطلبات من هذين الفرعين لحين التأكد من سلامة العاملين وإنهاء إجراءات تعقيم الموقعين بشكل كامل. إلى ذلك كثفت الأمانة حملات الرقابة الصحية والكشف الحراري على العاملين في مراكز تسوق المواد الغذائية والمخابز في نطاق بلدياتها، و ألزمت المنشآت بتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للعاملين والموظفين بشكل دوري.



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