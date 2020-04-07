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القبض على مواطن أحضر حلاقا وجزارا لمنزله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن في عقده الثالث أحضر حلاقا وجزارا لسكنه بمدينة الرياض ووثق ذلك ونشره في مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، أسفرت عن القبض على المواطن لإحضاره حلاقا وجزارا لمقر إقامته، وتوثيق ذلك ونشره بمقطع فيديو رصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.



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