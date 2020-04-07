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357 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ رام الله

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 357 مواطنا فلسطينيا بينهم 48 طفلا الشهر الماضي.

وقالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان: إن قوات الاحتلال اعتقلت 357 مواطنا خلال شهر مارس الماضي، من بينهم 48 طفلا، وأربع نساء، رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 192 مواطنا فلسطينيا من القدس، و33 مواطنا من رام الله والبيرة، و45 مواطنا من الخليل، و19 مواطنا من جنين، ومن بيت لحم 3 مواطنين، فيما اعتقلت 23 مواطنا من نابلس، ومن طولكرم 11مواطنا، و18 مواطنا من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت خمسة مواطنين، إضافة إلى 8 مواطنين من غزة.