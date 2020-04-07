شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ رام الله
اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 357 مواطنا فلسطينيا بينهم 48 طفلا الشهر الماضي.
وقالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان: إن قوات الاحتلال اعتقلت 357 مواطنا خلال شهر مارس الماضي، من بينهم 48 طفلا، وأربع نساء، رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 192 مواطنا فلسطينيا من القدس، و33 مواطنا من رام الله والبيرة، و45 مواطنا من الخليل، و19 مواطنا من جنين، ومن بيت لحم 3 مواطنين، فيما اعتقلت 23 مواطنا من نابلس، ومن طولكرم 11مواطنا، و18 مواطنا من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت خمسة مواطنين، إضافة إلى 8 مواطنين من غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر 357 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.