14 إصابة في السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ الخرطوم
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان أمس تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 14 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن الحالتين تم اكتشافهما بولاية الخرطوم، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي وفاة سبق الإعلان عنهما.
ولفتت الوزارة أنها بصدد الإعلان عن حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، ودعت جميع المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والاتصال إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأي حالات مصابة.
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