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مختبر لتصنيع المخدرات يقيل دبلوماسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ريودي جانيرو

أدى اكتشاف مختبر لتصنيع المخدرات في منزل خاص بسفير كولومبيا لدى أوروجواي، فرناندو سانكليمنتي، إلى دفعه للاستقالة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سانكليمنتي قدم استقالته إلى الرئيس الكولومبي، إيفان دوك، بعد أن قال المدعي العام الكولومبي في مقابلة تلفزيونية في مطلع الأسبوع الحالي، إن الدبلوماسي مرتبط بشكل مباشر بما جرى ضبطه.

وعثرت الشرطة على المختبر في فبراير الماضي، داخل أملاك عائلة سانكليمنتي في كونديناماركا، على بعد 60 كلم خارج بوجوتا. وأفادت تقارير بأن الشرطة أضرمت النار في المختبر وألقت القبض على خمسة أشخاص كانوا في المكان.