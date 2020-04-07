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العزل المنزلي يمنح الأطفال تعلم قواعد نظافة المطبخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

فيما يلعب الآباء مع أبنائهم أكثر هذه الأيام ويطهون في المنزل أكثر من المعتاد أيضا، يمكنهم استغلال وقت الأسرة الممتد خلال أزمة فيروس كورونا «كوفيد19-» بتعويد أطفالهم على قواعد النظافة الصحية اليومية خصوصا في المطبخ.

وأوضح مركز حماية المستهلك في ولاية شلسفيج-هولشتاين بشمال ألمانيا أنه يمكن فعل هذا خلال الطهو معا. ولإبقاء الجراثيم بعيدة لا يُنصح بغسل اليدين قبل الطهو فحسب، ولكن قبل وبعد كل خطوة من العمل خصوصا خلال إعداد اللحم والسلطة في الوقت نفسه. والقاعدة هي غسل اليدين مباشرة بعد لمس اللحمة أو السمك أو البيض النيء.

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وينطبق الأمر نفسه على أدوات المطبخ، مثل السكاكين وألواح التقطيع وأسطح العمل أيضا. فيجب غسلها مباشرة بعد استخدامها بسائل التنظيف والمياه الساخنة.

ويجب إبقاء الأطعمة النيئة والمطهية بعيدا عن بعضها، ويجب ألا يتم استخدام نفس لوح التقطيع لكل من اللحم النيء والسلطة.

وإذا كان يوجد في المنزل حيوانات مثل الكلاب أو القطط يجب إبعادها عن الطعام وعدم تمسيدها خلال إعداد الطعام أو تناوله.