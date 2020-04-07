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الآسيوي يركز على البطولات الرئيسة

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الآسيوي يركز على البطولات الرئيسة
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الرياض

أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة أمس بتكاتف الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل مواجهة تأثيرات وباء على المستوى الدولي والمحلي.

وشكر آل خليفة اللاعبين والمسؤولين الذين قاموا بمساندة حملة (#كسر سلسلة المرض) التي أطلقها الاتحاد الآسيوي، والتي تقوم بالترويج لرسائل منظمة الصحة العالمية للعناية الصحية والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي، واتباع تعليمات الحكومات بالبقاء في البيوت.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي «نحن على تواصل مع شركاء البث التلفزيوني والشركاء التجاريين والوكالات، وأنا واثق أنهم سيقدمون لنا التحديات التي تواجههم والاستراتيجية المعدلة من أجل التقدم للأمام، كما طلبت من الإدارة مراجعة ميزانية العام الحالي وميزانية عام 2021 ضمن خطوة مهمة لمواجهة تأثيرات (كوفيد 19) على مواردنا وأرصدتنا، ولهذا فإننا سنركز فقط على استكمال البطولات الرئيسة ودعم اتحاداتنا الوطنية».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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