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الآسيوي يركز على البطولات الرئيسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الرياض

أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة أمس بتكاتف الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل مواجهة تأثيرات وباء فيروس كورونا المستجد على المستوى الدولي والمحلي.

وشكر آل خليفة اللاعبين والمسؤولين الذين قاموا بمساندة حملة (#كسر سلسلة المرض) التي أطلقها الاتحاد الآسيوي، والتي تقوم بالترويج لرسائل منظمة الصحة العالمية للعناية الصحية والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي، واتباع تعليمات الحكومات بالبقاء في البيوت.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي «نحن على تواصل مع شركاء البث التلفزيوني والشركاء التجاريين والوكالات، وأنا واثق أنهم سيقدمون لنا التحديات التي تواجههم والاستراتيجية المعدلة من أجل التقدم للأمام، كما طلبت من الإدارة مراجعة ميزانية العام الحالي وميزانية عام 2021 ضمن خطوة مهمة لمواجهة تأثيرات (كوفيد 19) على مواردنا وأرصدتنا، ولهذا فإننا سنركز فقط على استكمال البطولات الرئيسة ودعم اتحاداتنا الوطنية».