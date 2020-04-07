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السماح لفرايبورج وهوفنهايم بالتدرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - شتوتجارت

حصل ناديا فرايبورج وهوفنهايم الألمانيان لكرة القدم على إذن باستئناف التدريبات في مجموعات صغيرة بعد أن منحت سلطات ولاية بادن فورتمبيرج لاعبي كرة القدم المحترفين استثناء من القيود التي تحظر الاتصال الجسدي.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس أنه يجب مواصلة تطبيق معايير التباعد الجسدي بين اللاعبين والقيود الصارمة المتعلقة بالنظافة من أجل منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.