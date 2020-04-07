موعد موقت لعالمية تنس الطاولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هانوفر
أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أمس أن بطولة العالم المقررة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية ستقام في وقت لاحق من العام الحالي، بعد أن تأجلت بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وأعلن الاتحاد عن موعد جديد موقت هو في الفترة ما بين 27 سبتمبر والرابع من أكتوبر، موضحا أن الأمر سيتوقف على التطورات المتعلقة بأزمة الوباء العالمي، ومؤكدا أن «الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والمدربين والجماهير والمسؤولين».
وكان من المفترض أن تقام بطولة العالم لتنس الطاولة في أواخر مارس الماضي، لكن الاتحاد قرر تأجيل جميع فعالياته حتى 30 يونيو.
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