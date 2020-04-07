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موعد موقت لعالمية تنس الطاولة

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موعد موقت لعالمية تنس الطاولة
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هانوفر

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أمس أن بطولة العالم المقررة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية ستقام في وقت لاحق من العام الحالي، بعد أن تأجلت بسبب أزمة انتشار وباء «كوفيد - 19».

وأعلن الاتحاد عن موعد جديد موقت هو في الفترة ما بين 27 سبتمبر والرابع من أكتوبر، موضحا أن الأمر سيتوقف على التطورات المتعلقة بأزمة الوباء العالمي، ومؤكدا أن «الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والمدربين والجماهير والمسؤولين».

وكان من المفترض أن تقام بطولة العالم لتنس الطاولة في أواخر مارس الماضي، لكن الاتحاد قرر تأجيل جميع فعالياته حتى 30 يونيو.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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