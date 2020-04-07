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تسمية 10 من القضاة أعضاء بالمحكمة العليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسمية 10 من القضاة أعضاء في المحكمة العليا، وهم: أحمد الزهراني، إبراهيم العسكر، سعد البديع، عيسى القعيمي، علي الأحمري، عبدالله البشري، سعد المنيف، سعد الهزاني، عقيل الشمري، أحمد الأزوري.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، مشيرا إلى أن هذا الأمر الملكي هو استمرار للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوما بعد يوم.

وقال «إن الأمر الملكي الكريم يأتي دعما للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلا المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم».