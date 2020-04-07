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8 آلاف اتصال بالهلال الأحمر في الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - سكاكا تلقت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف من خلال رقم الطوارئ 997 خلال مارس الماضي 8911 اتصالا. وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن غرفة العمليات تعاملت مع جميع الاتصالات في حينها، مشيرا إلى أن 913 حالة استدعت النقل لطوارئ مستشفيات المنطقة.



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