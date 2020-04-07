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50 برلمانيا إيرانيا أصيبوا بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

كشفت وزارة الصحة الإيرانية أمس عن ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 3872 حالة، بعد تسجيل 133 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 62 ألفا و589 حالة بعد تسجيل 2089 حالة إصابة جديدة، كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 27 ألفا و39 حالة، بينما لا يزال 3987 من المصابين في حالة حرجة، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وفي تأكيد على خطورة الأوضاع في طهران، قال النائب الإيراني، محمد رضا تابش أمس، إنه «يحتمل أن تكون نتيجة فحوص كورونا لـ50 نائبا بالبرلمان إيجابية».

كما نقلت وكالة أنباء «فارس» عن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني، علي أكبر رنجبر زادة، إعلانه إصابة 11 نائبا بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، أسد الله عباسي، أن 23 من أصل 290 مشرعا أثبتت الاختبارات إصابتهم بكورونا.

وقال عباسي، في تصريحات صحفية يوم 31 مارس، إن هناك 40 نائبا آخرين مشتبها بإصابتهم، لكن لم تظهر نتائج فحوصاتهم بعد، لذا ستعلق جلسات البرلمان حتى أجل غير مسمى.

ولم يعقد البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) أي جلسات بعد إصابة اثنين من نواب قم بالفيروس قبل أكثر من شهر، وهما أحمد أمير آبادي ومجتبي ذولنور.

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كما توفي اثنان من النواب الجدد الذين تم انتخابهم لدخول البرلمان المقبل خلال انتخابات فبراير الماضي، بعد أيام من إصابتهما بالفيروس، وهما فاطمة رهبر من طهران ومحمد علي رمضاني من أشرفية.

وكان 42 مشرعا من تكتل «أوميد» (الأمل) الإصلاحي قد احتجوا، في وقت سابق، في رسالة موجهة إلى رئيس البرلمان، علي لاريجاني، على إغلاق البرلمان وطالبوا باستئناف جلساته العادية على الفور مع مراعاة الإجراءات الصحية.

أرقام كورونا الرسمية في إيران:

62,589 إصابة

3872 وفاة

3987 في حالة حرجة

2089 إصابة خلال 24 ساعة

133 وفاة خلال 24 ساعة