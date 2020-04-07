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الجيش الإيراني يلغي استعراضه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلن مسؤول عسكري إيراني بارز أن الجيش قرر عدم إقامة الاستعراض العسكري ليوم الجيش هذا العام، والمقرر في 17 أبريل، بسبب فيروس كورونا.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري القول «الاستعراض العسكري للقوات المسلحة والجيش ظل يقام كل عام منذ الثورة، في طهران ومراكز المحافظات الأخرى، لاستعراض قدرات الجيش وجهوزيته التامة، ولكن نظرا لاستشراء وباء كورونا في هذا العام واعتبارا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا والقائد العام للجيش وبالتنسيق مع الأركان العامة للقوات المسلحة ووجهة نظر قائد الثورة، فإنه لن يقام هذا العام، وسيتم بدلا عنه تنفيذ عدة برامج تحت شعار «مدافعو الوطن-أنصار الصحة».

وأكد باقري أن تفشي كورونا في البلاد لم يؤثر سلبيا على قدرات الجيش، وقال «بالالتزام بالتعليمات الصحية، تمكنا من إنجاز مهامنا في الحفاظ على قوتنا وقدراتنا الدفاعية وأمن البلاد بأفضل شكل ممكن».