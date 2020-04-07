وزير بريطاني يعزل نفسه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
بدأ مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء في بريطانيا أمس عزلا ذاتيا بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد أفراد عائلته.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مساعدي الوزير أنه يتبع بذلك التوجيهات الرسمية التي تقضي بضرورة الدخول في عزل ذاتي لمدة 14 يوما، إلا أن المصادر لفتت إلى أن الوزير نفسه لا يشعر بأي مرض، ويعني هذا أن جوف يعتزم مواصلة عمله كالمعتاد، إلا أن هذا التطور يزيد المخاوف من احتمال حدوث حالة من الشلل في عمل الحكومة.
وكان جوف نفسه قال في وقت سابق إن جونسون حصل على الأكسجين أثناء وجوده في العناية المركزة، لكنه لم يكن بحاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي.
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