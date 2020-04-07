، سهم "كرنفال" يقفز 20 % عقب استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصة منه ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قفزت أسهم شركة "كرنفال" بأكثر من 20٪ اليوم الثلاثاء؛ لتواصل مكاسب يوم الاثنين بعد أن تداولت تقارير عالمية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 8.2 % من أكبر مشغِّل رحلات بحرية في العالم، أي ما يقارب 43.5 مليون سهم في الشركة التي تتخذ من فلوريدا مقرًّا لها.
وارتفع سهم "كرنفال" في تداولات أمس الاثنين قبل أن يرتفع مرة أخرى في تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
ووصفت وكالة بلومبيرغ أمس عملية الشراء بالممتازة بعد انخفاض السعر بنسبة 81٪ هذا العام.
هذا، وتحتل "كرنفال" المرتبة الأولى في قائمة أكبر خطوط الرحلات البحرية الدولية استنادًا إلى الركاب الذين يتم نقلهم سنويًّا، وإجمالي عدد السفن في أسطولها؛ إذ تمتلك أكثر من 100 سفينة.
صندوق الاستثمارات السعودي
سهم "كرنفال" يقفز 20 % عقب استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصة منهمحمد البقمي الخليج 365 2020-04-07
قفزت أسهم شركة "كرنفال" بأكثر من 20٪ اليوم الثلاثاء؛ لتواصل مكاسب يوم الاثنين بعد أن تداولت تقارير عالمية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 8.2 % من أكبر مشغِّل رحلات بحرية في العالم، أي ما يقارب 43.5 مليون سهم في الشركة التي تتخذ من فلوريدا مقرًّا لها.
وارتفع سهم "كرنفال" في تداولات أمس الاثنين قبل أن يرتفع مرة أخرى في تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
ووصفت وكالة بلومبيرغ أمس عملية الشراء بالممتازة بعد انخفاض السعر بنسبة 81٪ هذا العام.
هذا، وتحتل "كرنفال" المرتبة الأولى في قائمة أكبر خطوط الرحلات البحرية الدولية استنادًا إلى الركاب الذين يتم نقلهم سنويًّا، وإجمالي عدد السفن في أسطولها؛ إذ تمتلك أكثر من 100 سفينة.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:10 PM
تُعدُّ أكبر مشغِّل رحلات بحرية في العالم
قفزت أسهم شركة "كرنفال" بأكثر من 20٪ اليوم الثلاثاء؛ لتواصل مكاسب يوم الاثنين بعد أن تداولت تقارير عالمية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 8.2 % من أكبر مشغِّل رحلات بحرية في العالم، أي ما يقارب 43.5 مليون سهم في الشركة التي تتخذ من فلوريدا مقرًّا لها.
وارتفع سهم "كرنفال" في تداولات أمس الاثنين قبل أن يرتفع مرة أخرى في تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
ووصفت وكالة بلومبيرغ أمس عملية الشراء بالممتازة بعد انخفاض السعر بنسبة 81٪ هذا العام.
هذا، وتحتل "كرنفال" المرتبة الأولى في قائمة أكبر خطوط الرحلات البحرية الدولية استنادًا إلى الركاب الذين يتم نقلهم سنويًّا، وإجمالي عدد السفن في أسطولها؛ إذ تمتلك أكثر من 100 سفينة.
، سهم "كرنفال" يقفز 20 % عقب استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصة منه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر سهم "كرنفال" يقفز 20 % عقب استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصة منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.