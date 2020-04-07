، اليابان: بسبب "كورونا" .. إزالة الشعلة الأولمبية من العرض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مسؤولون يابانيون، إزالة الشعلة الأولمبية من العرض في اليابان، مع استعداد البلاد لحالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، والذي تسبب أيضًا في تأجيل تاريخي لأولمبياد طوكيو لتقام العام المقبل بدلاً من العام الحالي.



وكانت الشعلة الأولمبية معروضة للجمهور في منطقة فوكوشيما الشمالية الشرقية منذ الأسبوع الماضي، لكنّ المنظمين الأولمبيين اليابانيين قرروا إزالتها من العرض مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

ووصلت الشعلة الأولمبية المضاءة من اليونان، إلى اليابان في 20 مارس الماضي، وفي تتابع الشعلة الذي كان من المقرر أن يبدأ بعد ستة أيام، ويصل ذروته في حفل افتتاح الأولمبياد في 24 يوليو المقبل، حسب الموعد السابق للأولمبياد.اليابان الشعلة الأولمبية أولمبياد طوكيو فيروس كورونا الجديد