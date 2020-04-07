، النصر يعلن نجاح عملية برادلي جونز في تثبيت كسر إصبعه ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي النصر إجراء نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن برادلي جونز اليوم الثلاثاء عملية تثبيت كسر سابق في احد أصابع اليد وإعادة مفصل إصبع آخر لوضعه الطبيعي .



ونشر النادي بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه :" أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن برادلي جونز صباح اليوم الثلاثاء، عملية تثبيت كسر سابق في أحد أصابع اليد، وإعادة مفصل إصبع آخر لوضعه الطبيعي بسبب خلع كان يعاني منه اللاعب وتكللت ولله الحمد بالنجاح.



وأضاف "سيخضع الكابتن برادلي لبرنامج علاجي وتأهيلي يعود بعده للمشاركة بإذن الله ".

وكان الحارس الأسترالي قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وجرى تثبيت إصبع اليد بالجبيرة، إلا أن الآلام عاودته في تدريبات الفريق ، قبل أيام قليلة من قرار تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.النصر حارس النصر برادلي جونز عملية تثبيت كسر