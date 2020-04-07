شكرا لمتابعة خبر عن رصد منشآت يشتبه في افتعالها عجز وهمي في بعض المنتجات الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن رصد منشآت يشتبه في افتعالها عجز وهمي في بعض المنتجات الصحية.

وأشارت الهيئة إلى أنها اتخذت الإجراءات النظامية بشأن هذه المنشآت، كما يتم التحقيق مع كافة الجهات المتعلقة بها.

وأكدت أنها ستتقصى الحقائق بشأنها، كما سيتم النشر للعموم في حال صدور أى أحكام قضائية تخص المخالفين.