بالفيديو.. عاصفة ترابية جدارية تقتحم أجواء حفر الباطن

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أظهر مقطع فيديو عاصفة ترابية جدارية تقتحم أجواء حفر الباطن، مما تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية. أظهر مقطع فيديو عاصفة ترابية جدارية تقتحم أجواء حفر الباطن، مما تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية. وبدا في المقطع عاصفة رملية جدارية تعرضت لها مدينة حفر الباطن مما نتج عنها انعدام مدى الرؤية الأفقية. ويعتبر هذا النشاط الكبير المُتوقع على السُحب الرعدية مما يعمل على نشوء تيارات من الرياح الهابطة المثيرة لموجات الغبار، وبالتالي يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت.

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