شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالعزيز الخضيري : الحرب التجارية مصدر للشائعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد عبدالعزيز الخضيري، مهتم بشؤون المستهلك، أن هناك مصادر عديدة لنشر الشائعات بهدف التخويف أونشر الزعر بين الناس، أو بسبب حروب تجارية بين الشركات.
وأوضح أن هناك تجار للأزمات ينشرون الشائعات، واصفا إياهم بأنهم أشبه بتجار الحروب والكوراث الذين يستغلون الوضع لمصالحهم الخاصة.
وأضاف أن الحرب التجارية بين شركات معينة قد تكون مصدرًا للشائعات، خلال مواسم معينة من أجل تشويه منتج معين.
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