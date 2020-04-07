شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك توضح طريقة تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالشحنات خلال فترة منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الجمارك طريقة تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بشحنات الشركات خلال فترة منع التجول. أوضحت الجمارك طريقة تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بشحنات الشركات خلال فترة منع التجول. وكان أحد متابعي الحساب الرسمي للجمارك عبر موقع تويتر قد طرح سؤالا حول كيفية تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالشحنات. وذكرت الجمارك أنه يمكن للشركة التقدم بطلب مشهد التنقل عن طريق الغرفة التجارية في المدينة التي يقع مقر عمل الشركة.

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