شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تشغيل صوت الدورية لإخافة شباب متجمعين في استراحة أثناء منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، تجمُّع بعض الشباب في استراحة خلال ساعات منع التجول، بالمخالفة للأوامر الملكية والإجراءات الاحترازية.

وأوضح المقطع، قيام أحد الشباب بعمل "مقلب" في زملائه عبر تشغيل صوت الدورية، ليقوم الجميع على الفور بالهرب عبر "سلم" موضوع للانتقال إلى الجهة الأخرى.

وأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع التجول منذ الساعة الثالثة عصرًا في جميع المناطق، بالإضافة إلى عزل عدة محافظات ومنع التجول في محافظات أخرى على مدار اليوم.