شكرا لمتابعة خبر عن أميرعسير: الأسبوع المقبل سيكون هناك مختبر إقليمي في المنطقة(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أعلن أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أن الأسبوع المقبل سيكون هناك مختبر إقليمي في المنطقة.
وقال الأمير لقناة " الإخبارية " : تلقينا توجيهات من مقام وزارة الصحة بعمل المحاجر المطلوبه وتم عمل محجر نموذجي ليعمم وقال أيضاً أن من ضمن الأشياء المهمة مقرات العمالة والتي ركز عليها معالي وزير الصحة وهناك توجيه من مقام القيادة الكريمة على موضوع مقرات العمال ونحن نعمل على ذلك بكل قوة الآن من أجل أن تكون نموذجية.
وأضاف أن جميع الفحوصات بعسير يتم ارسالها الى الرياض أو جدة وسيكون هناك مختبر إقليمي خاص بمنطقة عسير الأسبوع المقبل .
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