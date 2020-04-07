شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة سقوط الأسماء من الضمان الاجتماعي بسبب وثيقة العمل الحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه مواطن استفسارا حول تأثير وثيقة العمل الحرعلى الضمان الاجتماعي وسقوط اسمه منه، قائلا:"السلام عليكم، هل تؤثر وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي وسقوط اسمي منه ".
ورد حساب العمل الحر عبر موقع تويتر، قائلا:" وعليكم السلام لا تؤثر ".
ويأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه الآلاف من المواطينن العاملين في توصيل الطلبات للمنازل هذه الساعات عن تفاصيل برنامج دعم العمل الحر الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وكيفية التسجيل فيه للإستفادة من الدعم المقدم منه.
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